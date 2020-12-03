ГИК разъяснило ситуацию с платежами по ипотеке, после публикации с заемщиком Адисом Жакшылыковым.

- По его словам, его мама получила льготную ипотеку, и который жалуется, что им не дали возможности платить по дифференцированному графику. Вернемся к видам платежей. Есть два вида платежа: первый аннуитетный и второй дифференцированный. Слово "аннуите" от латинского "ежегодный". Аннуитетный платеж по кредиту – это когда ежемесячные выплаты по кредиту для заемщика получаются одинаковые в течение всего срока кредитования независимо от оставшейся суммы задолженности. Ежемесячный платеж включает в себя сумму основного долга и сумму начисленных процентов по кредиту. При расчете аннуитетными платежами общая сумма выплат по займу будет всегда выше, чем при расчете дифференцированными платежами, но зато аннуитетная схема выплат более доступна для заемщиков, так как выплаты распределены равномерно на весь срок кредита. Большинство банков стран СНГ применяют в расчетах аннуитетную схему погашения кредита, - говорится в информации ГИК.

Как уточняется, дифференцированный вид платежа означает, что основной долг из месяца в месяц уменьшается. Поэтому при дифференцированных платежах основные расходы заемщик несет в начале кредитования, размеры ежемесячных платежей в этот период самые большие.

- Но постепенно сумма кредита уменьшается и последние годы погашения становятся не такими обременительными для заемщика. Государственная ипотечная компания сообщает, что заемщик имеет полное право выбрать один из двух видов платежа: аннуитетный или же дифференцированный. Почему многие заемщики выбирают аннуитетный вид платежа, объясняем на примере. Допустим заемщик получил ипотеку на сумму 1 млн. 500 тыс. сомов. Срок кредита 15 лет. Годовая ставка 6 процентов. При дифференцированном платеже в первый месяц заемщик будет платить 17 тыс. 83 сома, во второй месяц 17 тыс. 34 сома, в третий месяц 16 тыс. 989 сомов и так далее. И так получится, что к концу срока кредита заемщик будет платить небольшую сумму. Этот же кредит при аннуитетном платеже составит сумму 12 тыс. 657 сомов ежемесячно в течение 15 лет.

При аннуитетном платеже переплата по кредитам с одним и тем же сроком будет больше. При дифференцированном платеже переплата по кредитам с одним и тем же сроком будет меньше. Почему?

- Потому, что как было показано выше с первых месяцев будет погашаться достаточно большая сумма основного долга и процентов будет начисляться меньше. При этом при дифференцированном платеже на первом этапе погашения платежи значительно больше, а это значит, что есть риск не справиться с нагрузкой. Кроме того, банки в большинстве своем предлагают именно аннуитетный способ погашения кредита, т. е. равными платежами. Так меньше рисков, что заемщик не справится с выплатами так как размер платежа одинаковый в течение всего срока. Зайдите на этот сайт calculator-credit.ru и посчитайте разницы между выше названными двумя видами платежей. Если платёжеспособность заемщика позволяет в первые годы погашать кредит по дифференцированному методу, то он может выбрать именно этот вид платежа, - отмечают в ГИК.

Если же финансовое положение заемщика исходя из соотношения размеров его расходов и доходов не позволяет ему в первые годы погашать кредит по дифференцированному методу, то тогда ему предлагается аннуитетный платеж.

- Приведем такой пример. Заемщик два или три года назад получил ипотеку и погашает кредит по аннуитетному виду платежа. И теперь он говорит, что его финансовое положение улучшилось, и он хочет перейти к дифференцированному графику погашения. Возможно ли такой переход? Да, возможно. Для этого он должен обратиться с заявлением в банк и доказать, что его финансовое положение улучшилось и сможет погашать кредит по дифференцированному графику, - добавили в ГИК.