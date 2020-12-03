"Почему Токтогазиева, Сурабалдиеву не привлекают за митинги в октябре?"

Адвокат и близкие сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева просят выпустить Каната Сагынбаева и Фарида Ниязова под домашний арест. Об этом они заявили на пресс-конференции сегодня.

Юрист Замир Жоошев сообщил, что Сагынбаев и Ниязов помимо организации массовых беспорядков по делу о событиях в Кой-Таше обвиняются в участии в митингах 5-6 и 9 октября в Бишкеке.

"5 и 6 октября они оба находились в СИЗО-1. Только утром поступило постановление суда об изменении меры пресечения и их отпустили домой. Поэтому участвовать в ту ночь в митинге у Белого дома они никак не могли. 9 октября, да они были среди участников мирного митинга и Канат Сагынбаев выступал перед собравшимися. Но тогда он говорил о необходимости объединения народа, о сплоченности. Разве это преступление? Кроме того, тогда в митингах участвовали и другие граждане, в том числе политики. К примеру, Тилек Токтогазиев - он сейчас министр сельского хозяйства, Эльвира Сурабалдиева - она вице-премьер-министр, Руслан Казакбаев - он министр иностранных дел. Почему их не подозревают и не привлекают? Наверное, потому что нет оснований. Но обвинять Каната Сагынбаева и Фарида Ниязова тоже нет оснований", - считает Замир Жоошев.

Участники пресс-конференции заявили, что у Сагынбаева дома жена с 4-мя детьми, которых уже нечем кормить. Поэтому его необходимо выпустить под домашний арест.

По данным юриста, 12 декабря заканчивается срок меры пресечения в отношении Сагынбаева и Ниязова. Решение необходимо принять до 7 декабря.