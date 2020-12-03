В Кыргызстане появилась российская военная комендатура

Военная комендатура сформирована в составе российской авиабазы "Кант", дислоцированной в Кыргызской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данная база.

"На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории авиабазы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению", - рассказал начальник регионального управления военной полиции ЦВО, полковник юстиции Константин Смирнов.

По его словам, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два аналогичных подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.

На вооружении военной комендатуры в Кыргызстане находятся армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи. А также - штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".

Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Кыргызстане.

В эти же дни личному составу комендатуры и территориальной военной автомобильной инспекции Объединенной российской военной базы в КР передана икона небесного покровителя военной полиции - святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вручение иконы прошло в войсковом храме на территории базы.

Передавая икону, помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин отметил, что Дмитрий Донской определен небесным покровителем для военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с резолюцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 13 июня 2018 года.

Российская авиабаза "Кант"является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.