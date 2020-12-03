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Кыргызстанцы поучаствуют в Первых Играх стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Совет по физической культуре и спорту государств СНГ наконец определился с временем проведения Первых Игр стран Содружества. Решено, что они пройдут с 4 по 11 сентября 2021 года в столице Республики Татарстан городе Казани.

Очередное заседание этого Совета состоялось в формате видеоконференции, с участием представителей Исполнительного комитета СНГ и спортивных ведомств стран Содружества, в том числе Кыргызстана.

Напомним, что инициатором проведения Игр стран СНГ, к участию в которых приглашались и спортсмены Кыргызстана, выступила Российская Федерация. Идея была единогласно поддержана на заседании Совета глав правительств стран СНГ в октябре 2019 года. Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа, однако даты были сдвинуты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Потом ориентировочно назывался сентябрь. Но в дальнейшем в Татарстане решили не проводить международных спортивных соревнований до конца 2020 года.

В результате правительство РФ с учетом складывающейся в СНГ эпидемиологической ситуации перенесло игры с 2020 на 2021 год. И вот теперь определились и их сроки.

Ожидается, что в соответствии с ранее выработанными планами участие в первых Играх стран СНГ примут 3,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за первенство в 21 виде программы и разыграют 230 комплектов медалей.

На нынешнем заседании Совета по физической культуре и спорту СНГ был рассмотрен и ряд других важных вопросов. В том силе -проект Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в этой области на 2021–2030 годы, меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и другие.

Следующее заседание Совета пройдет одновременно с Первыми Играми стран СНГ - в период с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани.


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URL: https://www.vb.kg/394781
Теги:
Россия, спорт, Кыргызстан
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