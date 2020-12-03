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5 лет реализации Евро-5 от сети АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане

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Сеть АЗС "Газпромнефть" в 2015 году стала первой сетью в Кыргызстане, которая начала продавать автолюбителям сжиженный газ, бензин и дизель исключительно класса Евро-5. Это наивысший экологический класс топлива, принятый в Европе и странах Таможенного союза: при использовании Евро-5 в атмосферу выделяется в 50 раз меньше сульфатов и нитратов, чем при езде на Евро-2, и в 5 раз меньше, чем на Евро-4.

Сравнительная таблица примесей в топливе классов Евро-2 и Евро-5

Для гарантии качества и соответствия стандарту Евро-5 топливо сети АЗС "Газпромнефть" проверяется на всех этапах транспортировки и доставки до конечных потребителей:

  1. на Омском нефтеперерабатывающем заводе - при производстве и отгрузке;
  2. по прибытии в Кыргызстан - в Центральной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов "Газпром нефти Азии" в Канте. Бензин проверяют по 11 показателям, а дизель - по 8;
  3. непосредственно на каждой АЗС "Газпромнефть" - пробы всех видов топлива отбирают не реже 1 раза в месяц и отправляют на лабораторное исследование.

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефть Азии":

"Сеть АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане реализует топливо с Омского нефтеперерабатывающего завода исключительно класса Евро-5. Водители, которые заправляются таким топливом, проявляют ответственное отношение к своему здоровью и экологии республики в целом. Ведь в этом топливе содержится всего одна тысячная процента серы. Это значит, что 50 автомобилей на Евро-5 выбрасывают в атмосферу меньше вредных веществ, чем 1 автомобиль, который эксплуатируется на топливе второго класса".


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URL: https://www.vb.kg/394789
Теги:
#Газпромнефть
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