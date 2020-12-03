5 лет реализации Евро-5 от сети АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане

Сеть АЗС "Газпромнефть" в 2015 году стала первой сетью в Кыргызстане, которая начала продавать автолюбителям сжиженный газ, бензин и дизель исключительно класса Евро-5. Это наивысший экологический класс топлива, принятый в Европе и странах Таможенного союза: при использовании Евро-5 в атмосферу выделяется в 50 раз меньше сульфатов и нитратов, чем при езде на Евро-2, и в 5 раз меньше, чем на Евро-4.
Для гарантии качества и соответствия стандарту Евро-5 топливо сети АЗС "Газпромнефть" проверяется на всех этапах транспортировки и доставки до конечных потребителей:
Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефть Азии":
"Сеть АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане реализует топливо с Омского нефтеперерабатывающего завода исключительно класса Евро-5. Водители, которые заправляются таким топливом, проявляют ответственное отношение к своему здоровью и экологии республики в целом. Ведь в этом топливе содержится всего одна тысячная процента серы. Это значит, что 50 автомобилей на Евро-5 выбрасывают в атмосферу меньше вредных веществ, чем 1 автомобиль, который эксплуатируется на топливе второго класса".