5 лет реализации Евро-5 от сети АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане

Сеть АЗС "Газпромнефть" в 2015 году стала первой сетью в Кыргызстане, которая начала продавать автолюбителям сжиженный газ, бензин и дизель исключительно класса Евро-5. Это наивысший экологический класс топлива, принятый в Европе и странах Таможенного союза: при использовании Евро-5 в атмосферу выделяется в 50 раз меньше сульфатов и нитратов, чем при езде на Евро-2, и в 5 раз меньше, чем на Евро-4.

Сравнительная таблица примесей в топливе классов Евро-2 и Евро-5

Для гарантии качества и соответствия стандарту Евро-5 топливо сети АЗС "Газпромнефть" проверяется на всех этапах транспортировки и доставки до конечных потребителей:

на Омском нефтеперерабатывающем заводе - при производстве и отгрузке; по прибытии в Кыргызстан - в Центральной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов "Газпром нефти Азии" в Канте. Бензин проверяют по 11 показателям, а дизель - по 8; непосредственно на каждой АЗС "Газпромнефть" - пробы всех видов топлива отбирают не реже 1 раза в месяц и отправляют на лабораторное исследование.

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефть Азии":