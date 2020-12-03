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В 2021 году пенсии в Кыргызстане вырастут на 250 сомов

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- Екатерина Улитина
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В следующем году страховая часть пенсии вырастит примерно на 5%, в среднем пенсии увеличатся на 250 сомов. Об этом в ходе заседания Жогорку Кенеша на котором обсуждали вопрос бюджета Соцфонда на 2021 год сообщила председатель фонда Гульнура Джуматаева.

- В следующем году на повышение пенсий предусмотрено меньше средств, чем в этом, - сказала Гульнура Джуматаева, отвечая на вопрос депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. - В 2021 году на повышение пенсий предусмотрено 510 млн сомов.

Бекешев считает, что нынешняя политика Социального фонда ведет к его банкротству.

- В следующем году на пенсию выйдут еще 45 тысяч пенсионеров. Предусмотрено повышение пенсий на 200 сомов, при этом бюджет ведомство не увеличивается. Такими темпами пенсионный фонд может обанкротиться, - резюмировал депутат обсуждение в палате.


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URL: https://www.vb.kg/394790
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Дастан Бекешев, Социальный фонд
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