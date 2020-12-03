В 2021 году пенсии в Кыргызстане вырастут на 250 сомов

В следующем году страховая часть пенсии вырастит примерно на 5%, в среднем пенсии увеличатся на 250 сомов. Об этом в ходе заседания Жогорку Кенеша на котором обсуждали вопрос бюджета Соцфонда на 2021 год сообщила председатель фонда Гульнура Джуматаева.

- В следующем году на повышение пенсий предусмотрено меньше средств, чем в этом, - сказала Гульнура Джуматаева, отвечая на вопрос депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. - В 2021 году на повышение пенсий предусмотрено 510 млн сомов.

Бекешев считает, что нынешняя политика Социального фонда ведет к его банкротству.

- В следующем году на пенсию выйдут еще 45 тысяч пенсионеров. Предусмотрено повышение пенсий на 200 сомов, при этом бюджет ведомство не увеличивается. Такими темпами пенсионный фонд может обанкротиться, - резюмировал депутат обсуждение в палате.