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В России одобрили закон об экзамене по русскому языку для мигрантов

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- Светлана Лаптева
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Совет Федерации РФ одобрил на этой неделе закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.

Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.

Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.


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URL: https://www.vb.kg/394807
Теги:
миграция, Россия, экзамен
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