Силовики США готовы помочь КР в уголовном преследовании крупных фигур ОПГ

Правоохранительные органы США готовы оказать содействие Кыргызстану в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности. Об этом заявил посол США в КР Дональд Лу в ходе встречи с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

Встреча состоялась накануне, 3 декабря, в Бишкеке.

"Посол Лу отметил прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о сотрудничестве, и обе стороны выразили надежду на быстрое решение оставшихся вопросов. Он также предложил помощь правоохранительных органов США в расследовании и судебном преследовании крупных фигур организованной преступности, а также поддержку США в разрушении и ликвидации их международных преступных сетей", - сообщает о содержании переговоров пресс-служба посольства США.

Посол Лу повторил, что Соединенные Штаты приветствуют предложения предоставить время для широкого общественного обсуждения предлагаемых конституционных изменений, и приветствовали решение Кыргызстана направить предлагаемые изменения в Венецианскую комиссию для комментариев.