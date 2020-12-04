Кыргызстан продолжит участие в театральном фестивале "Встречи в России"

В Санкт-Петербурге с 3 по 17 декабря проходит второй этап XXII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России". В нем, как и в первом этапе, примут участие и артисты Кыргызстана.

Напомним, Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России" организуется ежегодно с 1998 года с целью укрепления культурных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. За это время на фестивале были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров, в том числе театр имени Айтматова из Бишкека. Проведению его, поощряя эти коллективы к участию в развитии гуманитарного сотрудничества между представляемыми ими странами, активно содействует и МПА СНГ.

Как рассказали в ней, нынешнему этапу была посвящена онлайн-пресс-конференция, состоявшаяся на площадке Театра-фестиваля "Балтийский дом" (российский государственный театр в Санкт-Петербурге, получивший статус "театра-фестиваля", на базе которого ежегодно устраиваются международные форумы, мастер-классы, сценические фестивали). Участие в ней приняли руководители театральных коллективов Грузии, Казахстана, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, главный администратор Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова (Кыргызстан) Станислав Касьянов, председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Николай Свентицкий, секретарь постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Игорь Минин и другие.

Игорь Минин зачитал приветствие Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого. "В 2020 году сценическое искусство как особая, отшлифованная тысячелетиями форма творческого общения между людьми неожиданно для всех нас оказалось в непростых условиях. Между сценой и зрителем упал глухой занавес карантина, поломав многие планы и остановив многие начинания. Однако подлинное искусство всегда преодолевало преграды и находило средства для самовыражения!" - говорится в послании.

Дмитрий Кобицкий напомнил о том, что Секретариат Совета МПА СНГ традиционно поддерживает фестиваль, который "ежегодно дарит нам множество положительных эмоций и эффективно способствует развитию межкультурного диалога на постсоветском пространстве". "Фестиваль создает общую творческую среду для коллективов, работающих на русском языке, позволяет сохранять единый театральный контекст, осуществлять совместные проекты", - уверен Кобицкий.

Видеообращение в адрес участников пресс-конференции и самого фестиваля направил председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист России Александр Калягин. Он отметил, что этот форум вот уже более 20 лет собирает вместе труппы из стран СНГ и Балтии, его участниками стали более 60 театров, которые сыграли в рамках "Встреч в России" порядка 200 спектаклей. "Сколько разных людей собрал и подружил этот фестиваль, основанный на любви к русской культуре и русскому языку!" - подчеркнул Александр Калягин.

А генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом", руководитель международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" Сергей Шуб рассказал о программе фестиваля этого года и об особенностях его проведения в период пандемии. Название фестиваля в этот раз звучит как "Встречи в России. Онлайн. Избранное". В апреле прошел его первый этап, в рамках которого более полумиллиона зрителей из разных уголков земного шара посмотрели в режиме онлайн лучшие постановки русскоязычных театров из Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы.