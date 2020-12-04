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В Бишкеке новый вице-мэр

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- Мария Стрельцова
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Вице-мэром города Бишкек по земельным вопросам, архитектуре и строительству назначен Азамат Сагындык уулу, который ранее возглавлял управление земельных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев.

Прежний вице-мэр Уланбек Азыгалиев освобожден от должности вице-мэра столицы согласно поданному заявлению, в соответствие со статьей 46 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" (прекращение службы по собственному желанию).


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URL: https://www.vb.kg/394813
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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