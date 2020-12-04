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"Во-первых, я сейчас никто". Садыр Жапаров о просьбах защитить казнокрадов

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- Оксана Гут
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Перед законом все одинаково должны отвечать, без этого мы не сможем бороться и искоренить коррупцию. Таким мнением в соцсетях поделился Садыр Жапаров.

Он напомнил свое обещание при назначении руководителей финансовой полиции, что не будет защищать ни олигархов, ни чиновников.

"Любой, кто будет замешан в коррупционных делах, кто запускает свою руку в государственную казну или уклоняется от уплаты налогов должен быть привлечен к ответственности. Пусть вернут народное имущество. Теперь моих знакомых и соотечественников тоже арестовывают по обвинению в коррупции. Их родственники просят освободить их. Во-первых, я сейчас никто. Во-вторых, "Слово не воробей: вылетит – не поймаешь". Перед законом все одинаково должны отвечать. Без этого мы не сможем бороться и искоренить коррупцию. Мы не сможем поднять экономику. Если не поднимем экономику, то никогда не сможем построить сильное государство. Все взаимосвязано друг с другом", - написал Жапаров на своей странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/394814
Теги:
ГКНБ, МВД, назначение, президент, Кыргызстан, премьер-министр, Садыр Жапаров
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