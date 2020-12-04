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В Кыргызстане прошел российский "Географический диктант"

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- Евгений Денисенко
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Летчики Объединенной российской военной базы в Кыргызстане приняли участие в международной просветительской акции "Географический диктант". Она прошла в школе, расположенной на территории российской авиабазы "Кант".

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена авиабаза "Кант", кроме военнослужащих диктант писали учащиеся и преподаватели этого учебного заведения, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", а также члены семей военнослужащих. Все помещения для диктанта были продезинфицированы, а люди находились на безопасной дистанции друг от друга, были в масках.

"Географический диктант" организуется ежегодно с 2015 года, и не только в России, но и за ее пределами. Его основная цель - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. В этот раз в написании диктанта приняли участие более 23 тысяч военнослужащих, сотрудников соединений и воинских частей Центрального военного округа РФ, свыше 12 тысяч из них – в режиме онлайн, он проводился на 202 площадках при строгом соблюдении санитарно-эпидемических требований.

"Особый интерес диктант вызвал у детей военнослужащих российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане", - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела военного образования ЦВО Андрей Шестаков. Участникам в Кыргызстане, как и во всех других случаях, понадобилось за 45 минут ответить на 30 вопросов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит и ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, Объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.


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URL: https://www.vb.kg/394815
Теги:
Кант, авиабаза, образование, Россия, Кыргызстан
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