В ОДКБ создадут единый список террористических организаций

Кыргызстан вместе со странами-партнерами по ОДКБ примет участие в формировании единого списка террористических организаций. К его созданию призвал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Оно прошло в режиме видеоконференции с участием делегаций всех шести государств – членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) и стран-наблюдателей. Основными темами повестки дня стали вопросы законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты информации, борьбы с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, киберугрозами.

Принявший участие в заседании Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал собеседников об обстановке в зоне ответственности организации в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, а также о мерах по противодействию вызовам и угрозам. По его словам, сложившаяся ситуация формировалась на фоне нарастания международной напряженности, которая усугубилась пандемией коронавируса и связанным с ней существенным ухудшением положения дел в мировой экономике. "Однако в зоне ответственности ОДКБ контроль над ситуацией был сохранен", - отметил Зась.

Приоритетное внимание, проинформировал Зась, уделяется борьбе с терроризмом. С целью перекрытия каналов вербовки, выезда и въезда граждан государств ОДКБ для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы террористических организаций с 2019 года проводится операция "Наемник". Обобщается национальный опыт стран-партнеров по профилактике терроризма, осуществлению программ дерадикализации верующих. Для пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в интересах международного террористического интернационала в формате ОДКБ проведена очередная операция постоянного действия "ПРОКСИ". Благодаря ей только за первое полугодие 2020-го возбуждено более 30 тысячи уголовных дел по фактам противоправных действий в интернете.

"Необходимо сделать все для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими", - подчеркнул председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, "это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом". В случае появления такого списка спецслужбы государств ОДКБ получат возможность "вывести свое взаимодействие на совершенно новый качественный уровень". Это позволит устранить законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной стране ОДКБ, может легально существовать в другой, заметил парламентарий.

В соответствующий список, сформированный в Кыргызстане, входит более двух десятков организаций, деятельность которых запрещена на территории республики. В этом перечне - "ИГИЛ", "Движение Талибан", "Организация освобождения Восточного Туркестана", "Хизбут-Тахрир-аль-Ислами", "Исламская партия Туркестана", "Джабхат ан-Нусра", "Церковь объединения" (церковь Муна) и другие.