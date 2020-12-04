Канат Исаев: Идет давление на всех кандидатов в президенты

Кандидат в президенты Канат Исаев в интервью отечественному изданию "Назар ньюс" выступил с критикой в адрес другого кандидата в президенты Садыра Жапарова.

По его словам, Жапаров ввел общественность в заблуждение.

- Он сказал, что он добровольно ушел с поста премьер-министра и и.о. президента, но это неправда. Чтобы участвовать в президентских выборах Жапаров должен полностью отказаться от должности премьера министра. А сейчас получается он только временно сдал эту должность, - сказал Исаев.

Также политик выразил свое недовольство кадровой политике своего соперника по предвыборной гонке.

- В настоящее время наибольшее преимущество среди кандидатов в президенты имеет Садыр Жапаров. Потому что сегодня его сопартийцы являются губернаторами Джалал-Абадской и Нарынской областей. Также все остальные его сторонники занимают руководящие должности. Поэтому пройдут ли эти выборы честно большой вопрос. В настоящее время арестованы родственники одного кандидата. Сообщается, что на других кандидатов идет давление. Моего брата уволили с МВД (Талант Исаев, - прим. ред.), - отметил кандидат в президенты.

Высказался Исаев и по поводу конституционной реформы.

- Парламентская система в Кыргызстане не работает. В любом случае президентская власть доминировала. Таким образом, парламентское правление себя не оправдало. Например, Алмазбек Атамбаев правил и сам все решал. Он сам назначал министров, заместителей и губернаторов. Сооронбай Жээнбеков также имел полную власть", - сказал он.