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Бишкекчане устроили взрыв в парке "Асанбай". Задержан подозреваемый

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники управления патрульной службы милиции задержали подозреваемого с взрывчатым веществом.

2 декабря на линию "102" ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что в парке "Асанбай" неизвестные бросили взрывчатое устройство.

"По прибытию сотрудниками Патрульной милиции на место происшествия факт подтвердился, в ходе разбирательство установлено, что неизвестные лица устроили взрыв в парке "Асанбай", - сообщает УПСМ.

По горячим следам был задержан гр. А.Н. 1989 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков УВД Октябрьского района г. Бишкек и в настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/394819
Теги:
взрыв, Бишкек, Кыргызстан
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