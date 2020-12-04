Бишкекчане устроили взрыв в парке "Асанбай". Задержан подозреваемый

Сотрудники управления патрульной службы милиции задержали подозреваемого с взрывчатым веществом.

2 декабря на линию "102" ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что в парке "Асанбай" неизвестные бросили взрывчатое устройство.

"По прибытию сотрудниками Патрульной милиции на место происшествия факт подтвердился, в ходе разбирательство установлено, что неизвестные лица устроили взрыв в парке "Асанбай", - сообщает УПСМ.

По горячим следам был задержан гр. А.Н. 1989 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков УВД Октябрьского района г. Бишкек и в настоящее время ведется досудебное производство.