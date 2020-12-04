Битва за президентство. Как сдавали подписные листы и на этом пиарились

Предвыборный штаб почти каждого кандидата в президенты Кыргызстана последние дни напоминал улей – каждый день туда стекались люди, а пиарщики вовсю "жужжали" об этом в социальных сетях.

У многих число автографов перевалило за 30 тысяч, а у некоторых аж превысило почти в два раза. Ведь в инструкциях ЦИК прописано четко: не менее чем 30 тысяч, но и не должно превышать 60 тысяч подписей избирателей.

Четко следовала правилам команда Садыра Жапарова - 59 998 подписей, превысили по максимуму, но и оставили 2 подписи, дабы не нарушать инструкцию.

Штабы претендентов устроили из подписной кампании настоящий пиар. Свои автографы в поддержку того или иного кандидата проставляли более-менее известные люди Кыргызстана под щелчки фото-видео камер и чуть ли не под аплодисменты штабных работников. Был и взаимный обмен автографами. Например, Клара Сооронкулова оставила свою подпись в подписном листе за Равшана Джеенбекова.

Айнура Чолпонкулова на своей странице фэйсбук написала вчера и отметила всех сторонников: все подписные листы К.Сооронкуловой доставлены в ЦИК.

Р. Джеенбекова команда разослала пресс-релиз, в котором сообщили, что всего было собрано около 45 тысяч подписей со всех регионов страны. После тщательной проверки были сданы около 40 тысяч подписей.

Команда кандидата Абдиля Сегизбаева сняла минутный ролик, а Кубан Чоров примерно час (!) провел в прямом эфире, рассказывая, как он сдает подписные листы.

На этом фоне почти скромно выглядела кампания с подписными листами у Адахана Мадумарова, хотя он начал свою агитацию еще в ноябре, при чем в Москве.

Многих пользователей фэйсбук удивила активность Арстанбека Абдылдаева, чему удивляться, в отличие от некоторых нынешних претендентов на высший пост в стране, у него есть опыт в президентских выборных кампаниях.