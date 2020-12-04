Талант Мамытов посетит Москву 6-8 декабря. В делегации еще 6 депутатов ЖК

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов посетит Москву с рабочим визитом 6-7-8 декабря. Об этом сообщается на сайте парламента.

Планируется, что торага Жогорку Кенеша проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с Вячеславом Володиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также запланированы двусторонние встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В составе делегации во главе с Мамытовым также депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бактыбек Турусбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашова, Салайдин Айдаров, Гюльшат Асылбаева и Омурбек Бакиров.