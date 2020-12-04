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Экономическая амнистия Жапарова. Как это будет работать?

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- Екатерина Улитина
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Разработан и внесен на общественное обсуждение законопроект об экономической амнистии, которую ранее объявил Садыр Жапаров. Авторами законопроекта выступают Акылбек Жапаров, Гульшат Асылбаева, Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев и Салайдин Айдаров.

Так, в уголовный кодекс вносится ряд поправок, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности по ряду статей при добровольном возмещении ущерба.

Статьи по которым применяется амнистия:

  1. статья 205. Присвоение или растрата вверенного имущества;
  2. статья 209. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  3. статья 211. Незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  4. статья 213. Лжепредпринимательство;
  5. статья 216. Монополистические действия и ограничение конкуренции;
  6. статья 218. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  7. статья 221. Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  8. статья 222. Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;

Ущерб от экономической контрабанды должен быть возмещен в двойном размере с оформлением необходимых платежей и штрафов.

Кроме того, по ряду статей освобождение от уголовной ответственности наступает после добровольного возмещения ущерба в двойном размере:

  1. статья 223. Экономическая контрабанда;
  2. статья 224. Незаконная выдача кредита;
  3. статья 233. Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, совершенное служащим государственного или муниципального предприятия, хозяйственного общества в котором имеется акции или доли государства;
  4. статья 234. Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров;
  5. статья 235. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками;
  6. статья 237. Коммерческий подкуп.

Также предлагается не применять арест в качестве меры пресечения по коррупционным, налоговым и другим экономическим делам в отношении представителей бизнеса и предпринимательства.

В случае принятия закона лица, которые добровольно задекларируют свое имущество смогут не только избежать возможного уголовного преследования, но в отношении них будут прекращены налоговые обязательства.

Кроме того, сотрудники Налоговой службы не смогут использовать полученную информацию и распространять ее.


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URL: https://www.vb.kg/394829
Теги:
амнистия, законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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