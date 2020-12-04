Экономическая амнистия Жапарова. Как это будет работать?

Разработан и внесен на общественное обсуждение законопроект об экономической амнистии, которую ранее объявил Садыр Жапаров. Авторами законопроекта выступают Акылбек Жапаров, Гульшат Асылбаева, Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев и Салайдин Айдаров.

Так, в уголовный кодекс вносится ряд поправок, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности по ряду статей при добровольном возмещении ущерба.

Статьи по которым применяется амнистия:

статья 205. Присвоение или растрата вверенного имущества; статья 209. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; статья 211. Незаконная предпринимательская или банковская деятельность; статья 213. Лжепредпринимательство; статья 216. Монополистические действия и ограничение конкуренции; статья 218. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); статья 221. Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика; статья 222. Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;

Ущерб от экономической контрабанды должен быть возмещен в двойном размере с оформлением необходимых платежей и штрафов.

Кроме того, по ряду статей освобождение от уголовной ответственности наступает после добровольного возмещения ущерба в двойном размере:

статья 223. Экономическая контрабанда; статья 224. Незаконная выдача кредита; статья 233. Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, совершенное служащим государственного или муниципального предприятия, хозяйственного общества в котором имеется акции или доли государства; статья 234. Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров; статья 235. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками; статья 237. Коммерческий подкуп.

Также предлагается не применять арест в качестве меры пресечения по коррупционным, налоговым и другим экономическим делам в отношении представителей бизнеса и предпринимательства.

В случае принятия закона лица, которые добровольно задекларируют свое имущество смогут не только избежать возможного уголовного преследования, но в отношении них будут прекращены налоговые обязательства.

Кроме того, сотрудники Налоговой службы не смогут использовать полученную информацию и распространять ее.