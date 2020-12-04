Экономическая амнистия Жапарова. Как это будет работать?

Разработан и внесен на общественное обсуждение законопроект об экономической амнистии, которую ранее объявил Садыр Жапаров. Авторами законопроекта выступают Акылбек Жапаров, Гульшат Асылбаева, Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев и Салайдин Айдаров.
Так, в уголовный кодекс вносится ряд поправок, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности по ряду статей при добровольном возмещении ущерба.
Статьи по которым применяется амнистия:
Ущерб от экономической контрабанды должен быть возмещен в двойном размере с оформлением необходимых платежей и штрафов.
Кроме того, по ряду статей освобождение от уголовной ответственности наступает после добровольного возмещения ущерба в двойном размере:
Также предлагается не применять арест в качестве меры пресечения по коррупционным, налоговым и другим экономическим делам в отношении представителей бизнеса и предпринимательства.
В случае принятия закона лица, которые добровольно задекларируют свое имущество смогут не только избежать возможного уголовного преследования, но в отношении них будут прекращены налоговые обязательства.
Кроме того, сотрудники Налоговой службы не смогут использовать полученную информацию и распространять ее.