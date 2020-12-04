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Недоступное жилье. "В КР сделки купли-продажи должны проходить в сомах"

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане все крупные сделки купли-продажи должны проходить в сомах. Таким мнением с VB.KG поделился читатель. Он посетовал, что в связи с колебаниями курса валют лишается возможности приобрести свое жилье.

"Недавно хотел взять кредит на 1 500 000 сомов в долларах - это было 22 тысячи долларов, когда курс был 70 сомов. А теперь эти 1 500 000 млн всего 17 тыс долларов. Жильё и так было недоступно для многих граждан, а теперь стало абсолютно недоступное. Можете, пожалуйста, донести эту мысль, пусть на уровне закона все купли-продажи будут в сомах. И цены на недвижимость нужно вернуть, хотя бы как были в том году", - написал читатель.

От редакции отметим, что проблема доступного жилья в Кыргызстана стоит остро. Накопить на собственную квартиру среднестатистическому кыргызстанцу практически невозможно. А ставка ипотеки непосильна для большинства граждан.


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URL: https://www.vb.kg/394830
Теги:
зарплата, недвижимость, правительство, доллар, Кыргызстан, экономика
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