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Для кого Садыр Жапаров открыл "окно возможностей"?

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- Анвар Ажиев
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Идею об открытом "окне возможностей" в публикации на своей странице в социальной сети.высказал общественный деятель и доктор медицинских наук Женишбек Назаралиев. Кроме того, он заявил, что всецело поддерживает конституционную реформу Садыра Жапарова.

- Сейчас руководство страны взяло дополнительное время для разработки новой Конституции. И это правильно. Основной закон должен быть тщательно проработан и составлен. Однако он должен содержать не только принципы, на котором держится наше государство, но и общую цель и мечту народа. Пользуясь "окном возможностей", я предлагаю нам всем определить национальную идею нашего государства и прописать ее в Конституции, - предложил Назаралиев.

Обсуждение конституционной реформы, действительно, сегодня приняло общенародные масштабы. Одни ее поддерживают безоговорочно, другие столь же непримиримо выступают против нее.

Третьи критикуют, но конструктивно, что, в принципе, говорит, если не о прямом одобрении грядущих изменений, то о желании участвовать в них.

Так, юристы правовой клиники "Адилет", например, подготовили системный и углубленный анализ проекта Закона "О Конституции Кыргызской Республики". Эксперты изучили документ на соответствие международным стандартам прав человека, обязательствам Кыргызстана в рамках подписанных международных договоров, принципам верховенства права и правовой определенности. И озвучили свои рекомендации на его счет.

В правовой клинике "Адилет" согласны, что действующая Конституция 2010 года вместе с поправками, принятыми в 2016-м, также требует качественной доработки.

"Это касается того же вопроса системы сдержек и противовесов. Сейчас остается неопределенным статус президента, который не относится ни к одной из ветвей государственной власти, но является главой государства и обладает существенными полномочиями. В этом свете проект Конституции точно определяет роль президента, однако нарушая баланс между ветвями государственной власти. В связи с чем возможно повторение серьезных ошибок, допущенных властью в 2010 и 2016 годах", - подчеркивают юристы.

Кроме того, в "Адилете" отмечают, что предлагаемая президентская форма правления не является негативным явлением.

"В мире существует много успешных, развитых президентских демократий. В этом плане гораздо более важным является установление эффективной системы сдержек и противовесов, выступающей центральным звеном принципа разделения государственной власти", - считают правоведы.

Очевидно, что идея президентского правления более близка кыргызстанцам. Об этом, в частности, свидетельствует длина списка кандидатов в президенты, а также тот факт, что изменилось и качество претендентов. В числе баллотирующихся на этот раз не только политики и откровенные фрики, которые участвуют в выборах ради шоу, но и серьезные бизнесмены, генералы и даже бывший глава ГКНБ.

Уровень дискуссии вокруг нового проекта Конституции, действительно, впечатляет. На самом деле, в республике до сих пор не было создано ни одного прецедента столь широкомасштабных обсуждений, хотя Основной закон в Кыргызстане пересматривают, можно сказать, регулярно.

Проект Конституции независимого Кыргызстана создали еще в 1991 году, но на её обсуждение и принятие первым созывом Жогорку Кенеша, который называют "легендарным парламентом", ушло еще два года.

При первом президенте Кыргызстана Аскаре Акаеве Конституцию меняли пять раз. В Конституционное совещание входили такие политики как Омурбек Текебаев и Данияр Нарымбаев.

В ноябре и декабре 2006 года, уже после свержения Аскара Акаева, были приняты два варианта Конституции, но оба были лишены силы 14 сентября 2007 года. В силу вступила Конституция редакции 2003 года. В 2007 году при президенте Курманбеке Бакиеве была возвращена Конституция образца 1993 года, но в новой редакции.

В июне 2010 года Конституцию оперативно поменяли в очередной раз, на так называемую "текебаевскую". Тогда правление страны было изменено с президентского на парламентское. В 2016 году, несмотря на мораторий, Основной закон снова претерпел изменения.

И все эти многочисленные трансформации Конституции республики ни разу не становились предметом, по-настоящему, всенародного обсуждения. Ни при Акаеве, ни при Бакиеве, ни при Временном правительстве, ни при Атамбаеве не было такого, чтобы буквально каждый желающий получил возможность высказаться по поводу предлагаемого документа, выступить с жесткой критикой или озвучить свои идеи или рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/394831
Теги:
Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, выборы, Конституция, парламент, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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