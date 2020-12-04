"В ЖК могут сидеть 120 или 60 депутатов. Вопрос заключается в их качестве"

В Израиле нет Конституции, но ВВП на душу населения там составляет 43 600 долларов. У нас в стране, которая постоянно переписывает Основной закон, ВВП всего 1300 долларов. Поэтому, не стоит рассматривать Конституцию, как критерий улучшения жизни. Об этом на круглом столе "Новая Конституция КР: менять нельзя оставить" сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что Конституция – лишь определенный свод правил и законов.

- А вот кадры решают все. Поэтому, важно, насколько в ЖК и правительстве сидят профессионалы своего дела, а не люди, идущие во власть ради коррупции, - подчеркивает Шестаков.

Политолог отметил, что в Кыргызстане бизнес-законодательство является самым прогрессивным в центральноазиатском регионе.

- Мы были лидерами еще с 90-х годов. При этом доходная часть у нас – гранты, кредиты и переводы мигрантов. Коррупция похоронила все устремления наших бизнесменов. Инвесторы бегут от Кыргызстана в ужасе. Сейчас в очередной раз был нанесен ущерб на 100 млн долларов инвесткомпаниям, работающим в горнорудной отрасли. Поэтому, можно иметь парламент, где будут сидеть 350, 120 или 60 депутатов, вопрос заключается исключительно в качестве этих людей, - подчеркнул Шестаков.

Напомним, участниками мероприятия выступили политологи, журналисты, общественные деятели, молодежные активисты, а также студенты вузов Бишкека.

Организатор конференции - Фонд "Евразийцы – новая волна"