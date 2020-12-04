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"В обществе Кыргызстана преобладают миграционные настроения"

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- Виктория Гунгер
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Сейчас в Кыргызстане, к сожалению, в обществе преобладают миграционные настроения. Это не просто желание отправиться в трудовую миграцию, а стремление покинуть страну насовсем. Об этом на круглом столе "Новая Конституция КР: менять нельзя оставить" сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что это связано с тем, что люди понимают, какая бы Конституция не была написана, только человеческий фактор будет решать вопросы по улучшению их жизни.

- А это возможно исключительно с приходом во власть профессионалов своего дела, которые добиваются всего ни при помощи митингов. Но проблема в том, что профессионалы не пойдут работать в министерство за 8 тыс. сомов в месяц. Поэтому, надо менять систему, сокращать исполнительные органы власти, повышать зарплаты, чтобы в ведомства могли приходить настоящие менеджеры, понимая, что они могут прокормить семью. За те деньги, которые рядовые чиновники получают сейчас, искоренить коррупцию точно не получится, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Напомним, участниками мероприятия выступили политологи, журналисты, общественные деятели, молодежные активисты, а также студенты вузов Бишкека.

Организатор конференции - Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/394833
Теги:
миграция, население, Кыргызстан
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