Таможенники выявили незаконный ввоз автомашин. Ущерб - почти 13 млн сомов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС выявлены факты незаконного ввоза на территорию ЕАЭС четырех легковых автотранспортных средств марок:

- "Lexus 570" 1 единица;

- "Toyota Highlander" 1 единица;

- "Toyota 4 Runner" 2 единицы.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 12 997 877 сомов. Собранные материалы зарегистрированы журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков и переданы по Подследственности.