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Таможенники выявили незаконный ввоз автомашин. Ущерб - почти 13 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС выявлены факты незаконного ввоза на территорию ЕАЭС четырех легковых автотранспортных средств марок:

- "Lexus 570" 1 единица;

- "Toyota Highlander" 1 единица;

- "Toyota 4 Runner" 2 единицы.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 12 997 877 сомов. Собранные материалы зарегистрированы журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков и переданы по Подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/394834
Теги:
граница, контрабанда, таможня, ущерб, ГТС
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