"5 октября в Кыргызстане произошел крах системы политических партий"

Партийная система в Кыргызстане не состоялась. 5 октября произошел крах системы политических партий. Об этом на круглом столе "Новая Конституция КР: менять нельзя оставить" сообщил политолог Азамат Темиркулов.

Он считает, что сейчас они по инерции продолжают свою борьбу за власть и за сохранение своих позиций.

- Но это ненадолго, судьба тех партий, которые на сегодняшний день существуют в Кыргызстане, предрешена, - подчеркнул Азамат Темиркулов.

Напомним, участниками мероприятия выступили политологи, журналисты, общественные деятели, молодежные активисты, а также студенты вузов Бишкека.

Организатор конференции - Фонд "Евразийцы – новая волна"