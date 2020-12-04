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"Золотые" трансформаторы для ж/м "Кен-Сай". Финпол расследует дело

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- Оксана Гут
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Финансовой полицией выявлен факт присвоения денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, управлением Финансовой полиции по г. Ош расследуется досудебное производство по факту завышения стоимости объёмов работ и присвоения денежных средств с бюджета государства при строительстве электроснабжения жилого массива "Кен-Сай".

Установлено, что между УКС Ошской области и ОАО "Э". заключен договор на строительство электроснабжения жилого массива "Кен-Сай" на общую сумму около 200 миллионов сомов.

В свою очередь генеральный подрядчик ОАО "Э." на основании указанного договора заключает договор субподряда с ОсОО С.Т., согласно которому указанное ОсОО принимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнение общестроительных работ. После чего ОсОО С.Т. осуществило поставку трансформаторов в количестве 2 штук на сумму 82,6 млн. сомов. Однако, фактическая стоимость указанных трансформаторов, составляет около 10 млн. сомов.

"Таким образом, стоимость двух поставленных трансформаторов завышена почти в 8 раз, а сумма ущерба предварительно составляет 73,4 млн сомов", - информируют в ГСБЭП.

Отмечается, что ранее в рамках другого досудебного производства по аналогичному факту задержан и водворен в СИЗО руководитель ОсОО С.Т. гр. П.Т.

В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц, и принимаются меры по возмещению причинённого ущерба.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/394836
Теги:
тендер, трансформатор, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело
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