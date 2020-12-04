Мартин Россманн: Кыргызстан будет "лихорадить" еще минимум год

Kыргызстану потребуется не менее одного года, скорее всего, 2 или 3 года, чтобы преодолеть последствия пандемии, особенно это коснется область трудовой миграции и туризма. Об этом VB.KGзаявил независимый эксперт из Австрии Мартин Россманн.

"Было бы хорошо, если государство могло компенсировать бизнесу постоянные расходы, которые из-за пандемии, вызванной расторжением договоров, не могут быть возмещены компаниями. Это было бы особенно важно для предотвращения "гибели" предприятий. Если даже экономика в конечном итоге улучшится, потерянные предприятия больше не восстановятся", - отметил Россманн.

По его словам, последние политические события показали, что вражда между соперничающими региональными кланами и властными группами в целом обострилась, и что после обретения независимости стране не удалось найти формулу общества, которая включала бы все группы в институциональное строительство нации. Все это плохо отразилось на экономическом развитии.

- Правящему классу, который в течение определенного времени контролирует власть, необходимо способствовать поиску экономической ренты, - сказал он.

Для справки: Рентоориентированное поведение - деятельность индивидуумов, организаций или фирм, направленная на получение выгод путём манипулирования законодательными или экономическими условиями, а не путём производства и продажи товаров или услуг.

Мартин Россманн – независимый эксперт по странам бывшего СССР, в разные годы был представителем ОБСЕ в КР и Таджикистане.