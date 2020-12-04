"В Кыргызстане как будто хотят ввести две Конституции" (видео)

Гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров сегодня эмоционально выступил на заседании Конституционного совещания. По его словам, ему не давали возможности что-либо сказать, и он вынужден был перейти на крик.

Как позже он сам пояснил VB.KG, ему пришлось приехать из далека, чтобы высказать свое мнение членам Конституционного совещания.

- Так получилось, что Турсунбек Акун начал меня перебивать и формат общения получился немного эмоциональным. Им надо пересмотреть само качество работы. Конституция это не туша барана, которую можно разделить. Это как живой организм человека, все законы взаимосвязаны. К сожалению, если работа будет идти и дальше в таком же духе, то они не дадут тот конечный продукт, который нужен народу Кыргызстана.

Проще говоря, если первый и второй разделы Конституции посвящены защите прав человека, то дальше уже разделы противоречат этим самым нормам. Получаются как будто две Конституции: одна для народа, другая против. К примеру, депутат является народным избранником, но в то же время согласно этим же законам он не подотчетен ни перед кем: ни перед народом, ни даже перед своей партией, - сказал Джуманазаров.