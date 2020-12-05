МИД КР и Управление ООН по правам человека обсудили конституционную реформу

4 декабря в МИД Кыргызстана состоялась встреча Министра иностранных дел Руслана Казакбаева с Главой Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришардом Комендой.

В ходе беседы была подчеркнута важность и символичность нахождения в Кыргызстане единственного регионального представительства и ключевого агентства ООН, как УВКПЧ, что соответствует усилиям страны по обеспечению прав и свобод человека.

Справка: В 2008 г. было открыто Региональное отделение УВКПЧ для Центральной Азии в г. Бишкек на основании Соглашения между УВКПЧ ООН и Правительством Кыргызской Республики. Р.Коменда работает в качестве Главы Регионального отделения УВКПЧ с мая 2016 года.

Состоялся обмен мнениями по предстоящей конституционной реформе, отмечена необходимость всеобъемлющего и тщательного обсуждения в ближайшие месяцы проекта Конституции Кыргызской Республики. В частности, подчеркнута важность участия, экспертной оценки и консультаций международных партнеров по проекту Основного закона.

Стороны отметили, что Кыргызстан - это открытая страна, где сложились сильные институты гражданского общества и независимых СМИ. На открытость Кыргызстана также указывает сотрудничество государства со специальными процедурами ООН, активное участие в диалоге в рамках Универсального периодического обзора и взаимодействие с договорными органами ООН в сфере прав человека.

Р.Коменда проинформировал и о проблемах в стране: распространение языка вражды в социальных сетях и других платформах, усиление религиозной и политической нетерпимости, важности поддержки деятельности институтов Омбудсмена и национального превентивного механизма и др.

Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Отделения ООН в Женеве, создание регионального центра по цифровым технологиям для молодежи, обучения государственных служащих международным стандартам в сфере прав человека, обеспечения права на здоровья для всех в контексте вакцинации от COVID-19, взаимодействие по работе с международными рейтингами в области прав человека, и проведены консультации по сотрудничеству в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Сторонами отмечена важность поддержания постоянного и активного диалога по всем интересующим вопросам в сфере обеспечения прав и свобод человека.