Густой туман и плохая видимость. В аэропорту "Манас" задерживаются рейсы

В Международном аэропорту "Манас" с ночи (03.50 часов) 6 декабря наблюдается густой туман. Рейсы задерживаются в связи с метеусловиями (ограниченная видимость). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас"

В связи с погодными условиями задерживается прибытие и вылет следующих рейсов:

1. Аэрофлот AFL1880-(Москва),

2. Pegasus (Стамбул) PC702,

3. TEZ JET (Ош) рейс TEZ106

Информацию о рейсах можно уточнять в справочной по телефону (0312) 69-31-09. Также уточнить расписание вылетов и прилетов можно на официальном сайте аэропорта www.airport.kg.