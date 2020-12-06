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Густой туман и плохая видимость. В аэропорту "Манас" задерживаются рейсы

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- Екатерина Улитина
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В Международном аэропорту "Манас" с ночи (03.50 часов) 6 декабря наблюдается густой туман. Рейсы задерживаются в связи с метеусловиями (ограниченная видимость). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас"

В связи с погодными условиями задерживается прибытие и вылет следующих рейсов:

1. Аэрофлот AFL1880-(Москва),

2. Pegasus (Стамбул) PC702,

3. TEZ JET (Ош) рейс TEZ106

Информацию о рейсах можно уточнять в справочной по телефону (0312) 69-31-09. Также уточнить расписание вылетов и прилетов можно на официальном сайте аэропорта www.airport.kg.


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URL: https://www.vb.kg/394858
Теги:
аэропорт, погода, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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