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В Ысык-Атинском районе задержаны серийные скотокрады

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- Оксана Гут
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Задержаны трое мужчин, подозреваемых в 8 фактах скотокрадства. Об этом сообщает пресс-служба Чуйской области.

1 декабря в дежурную часть в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратился местный житель 61-летний Б.К. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 29 на 30 октября со стойбища оного из села Ысык-Атинского района Чуйской области похитили 48 голов овец разной масти скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство.

Для раскрытия данного преступления сотрудники Службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района провели ряд необходимых мероприятий по розыску подозреваемых лиц. Оперативники прочесали близлежащие территории и опросили свидетелей и с помощью камер видеонаблюдения проекта "Безопасного города", установили марку автомашины, на которой перевозился украденный скот. Далее были установлены подозреваемые лица, совершившие данное преступление. Ими оказались 24-летний М.Р., 18-летние Ч.А. и М.З. которые были доставлены в Следственную службу ОВД района.

В ходе досудебного производство было установлено лицо, которое скупило украденный скот, им оказался гр. К.Э. Во время следствия он добровольно выдал 15 голов овец потерпевшему Б.К.

Двое из задержанных в порядке ст. 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС. Кроме, того выяснилось, что вышеуказанные лица причастны к 7 аналогичным фактам краж скота, по ним проводятся следственные мероприятия.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394874
Теги:
ГУВД, задержание, скотокрадство, Чуйская область, Кыргызстан
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