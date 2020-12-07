Погода
$ 84.73 - 84.89
€ 103.15 - 103.60

Россиянина, 4 года разыскиваемого за преступление, задержали в Нарыне

238  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

4 декабря 2020 года сотрудниками НЦБ Интерпол МВД КР и Службой криминальной милиции УВД Нарынской области задержан мужчина, находившийся в международном розыске. Гражданин Российской Федерации - 41-летний М.В. разыскивался правоохранительными органами РФ с 2016 года, за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 КУ РФ (сбыт и хранение наркотических веществ).

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО г. Нарын. По данному факту уведомлены Генеральная прокуратура КР и НЦБ Интерпол Москвы.

Проводятся мероприятия по экстрадиции М.В. в РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394878
Теги:
задержание, Россия, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  