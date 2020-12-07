Россиянина, 4 года разыскиваемого за преступление, задержали в Нарыне

4 декабря 2020 года сотрудниками НЦБ Интерпол МВД КР и Службой криминальной милиции УВД Нарынской области задержан мужчина, находившийся в международном розыске. Гражданин Российской Федерации - 41-летний М.В. разыскивался правоохранительными органами РФ с 2016 года, за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 КУ РФ (сбыт и хранение наркотических веществ).

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО г. Нарын. По данному факту уведомлены Генеральная прокуратура КР и НЦБ Интерпол Москвы.

Проводятся мероприятия по экстрадиции М.В. в РФ.