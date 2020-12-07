В сельской школе на Иссык-Куле заработала гелиоустановка

Солнечные коллекторы – один из самых современных и экологичных способов сбора энергии, которую можно использовать для обогрева воды и отопления помещений. Подобное устройство сегодня с успехом эксплуатируют в школе села Эшперов Тонского района Иссык-Кульской области.

Эшперов – небольшое село, расположенное в восточной части Тонского района Иссык-Кульской области. В населенном пункте живет около 450 семей, есть дом культуры и общеобразовательная школа имени Муканбета Догдурова.

Несмотря на то, что учебный год в самом разгаре, во дворе учебного заведения непривычно пустынно и тихо. Отсутствие школьников объясняется просто: из-за мер, принимаемых властями республики во время пандемии коронавирусной инфекции, в офлайн занятиях участвуют только первоклашки и ученики выпускного класса.

Талантбек Абышов работает директором школы чуть больше четырех лет, хотя преподает в учебном заведении вот уже 29 лет. Сейчас он находится в своем кабинете на втором этаже здания - занят тем, что участвует в онлайн-совещании с руководителями других школ района.

Через несколько минут zoom-конференция заканчивается и Абышов с явным удовольствием устраивает небольшую экскурсию по территории вверенного ему учебного заведения. Он рассказывает, что в настоящее время в школе обучается всего 470 детей и этого числа школьников достаточно для того, чтобы укомплектовать все классы.

- У нас замечательные ученики и отличный коллектив. В школе работает 30 учителей и 15 человек технического персонала. И все эти люди нацелены на то, чтобы сделать наше учебное заведение лучше во всех отношениях, - отмечает он.

Судя по всему, коллективу эшперовской средней школы удается добиться поставленной цели. Территория учебного заведения полностью огорожена, само здание чисто выбелено и выкрашено, внутри помещения тоже приведены в порядок. Очевидно, что поддерживать школу в таком хорошем состоянии за счет субсидий и стимгрантов из одного только государственного бюджета было бы сложно.

- Мы взяли за правило искать любые возможности для того, чтобы проводить апгрейд школы. Регулярно мониторим грантовые программы, подаем заявки, стараемся участвовать во всех проектах по развитию, - говорит директор.

Две таких крупных программы реализуются в учебном заведении прямо сейчас. В крыле, свободном от занятий начались работы по полной реконструкции отопительной системы Эти работы финансируются из средств стимгранта и за счет спонсорской помощи от "Кумтор Голд компани".

- С западной стороны, за основным зданием мы начали строить большую теплицу. Проект реализуется при поддержке ПРООН и международной неправительственной организации "Гуд Нейборс Интернешнл в Кыргызской Республике". Овощи из теплицы будут подаваться на столы учеников. Мы используем все возможности, чтобы совершенствовать оснащение школы, чтобы сделать ее комфортной для учеников и учителей, - подчеркивает Талантбек Абышов.

Кроме того, в начале осени здесь была запущена инновационная технология по сбору и преобразованию солнечной энергии. Проще говоря, в школе установили солнечный коллектор, который используется для нагревания 500 литров воды.

- Это наш первый опыт, связанный с применением возобновляемых источников энергии. В марте мы решили участвовать в проекте ПРООН-ОФИД "Развитие МСП по доступу к энергии". Написали заявку и прошли в первый тур. Позже пришло письмо, что мы можем участвовать во втором туре. Мы снова отправили заявку и выиграли. Я, когда узнал об этом, радовался как ребенок, - вспоминает директор.

Проект, о котором говорит Талантбек Абышов, основан на опыте инициативы ПРООН "Зеленые деревни", реализуемой в КР и Таджикистане в течение последних пяти лет. Цель проекта - предложить всеобъемлющую стратегию по расширению участия частного сектора в поставке продуктов и услуг, улучшающих доступ к энергии путем снижения риска возврата инвестиций.

Главной задачей проекта является расширение доступа к энергоресурсам и предоставление надежных, доступных и устойчивых энергетических продуктов и услуг для сельского населения КР, которые сталкиваются с энергетической бедностью, путем развития масштабируемых бизнес-моделей, ориентированных на частный сектор, и поиска инвестиций для их внедрения.

- В связи с карантином из-за COVID-19 возникла небольшая задержка с реализацией проекта. Однако мы успели все сделать до начала нового учебного года. Специалисты проекта приехали к нам в конце августа и установили сам коллектор, оборудование к нему и резервуар под воду. Вся работа заняла около недели, - рассказывает Абышов.

Коллекторы современной солнечной системы (гелиоустановка) смонтированы на крыше эшперовской школы. Устройство включает в себя три вакуумных коллектора, каждый из которых состоит из 20 вакуумных трубок. Внутри каждой трубки имеется так называемая тепловая трубка из теплопроводящего материала с легкоиспаряющейся жидкостью внутри. Под воздействием тепла солнечного излучения жидкость испаряется в нижней части трубки и забирает тепло. Пары поднимаются в верхнюю часть трубки, где конденсируются, и передают тепло через медный поглотитель теплоносителю – пропиленгликолю. Конденсат легкоиспаряющейся жидкости стекает вниз, и все повторяется снова. Теплоноситель циркулирует по трубам и отдает тепло, через теплообменник, воде в баке-аккумуляторе.

Эффективность работы солнечной системы зависит от того, как много энергии передается теплоносителю.

На Иссык-Куле, к слову, этой энергии более чем достаточно. Во всяком случае, гелиоустановка средней школы села Эшперов работает с очень высоким КПД.

- Сначала, когда все только установили, температура воды в коллекторе поднималась аж до 120 градусов по Цельсию. Так как учеников было мало, и мы почти не использовали горячую воду, мы вынуждены были предпринять что-то, что помогло бы немного снизить уровень нагрева, - говорит руководитель школы.

Способ придумали простой – часть поверхности коллектора, те самые вакуумные коллекторы, закрыли обычной тканью, старыми шторами из тюля.

- Сначала закрывали два коллектора из трех. Температура воды стала ниже, но все равно слишком высокая – около 100 градусов по Цельсию. В итоге мы приняли решение накрыть поверхность коллектора полностью, - резюмирует Абышов.

И это сработало: вода сейчас нагревается только до 60 градусов. Причем, даже в пасмурные дни, когда все небо затянуто ровным слоем серых туч. Когда школа заработает в полную силу, коллекторы можно открыть, так как нужно будет нагревать в несколько раз больше воды.

Бак-аккумулятор с горячей водой установлен в школьной столовой. Здесь же располагается вся аппаратура, позволяющая контролировать работу устройства для сбора тепловой энергии солнца. Часть горячей воды отсюда подается в краны, установленные в фойе перед столовой. Остальную нагретую за счет солнца воду ежедневно используют для нужд столовой.

- У нас, как и в любой другой точке общественного питания, крайне важно соблюдать санитарно-гигиенические требования. Мы всегда старались поддерживать соответствующий уровень чистоты. Однако сейчас делать это стало намного проще, - говорит Гульниза Байрашкаева, натирая чистой тряпкой и без того почти стерильную хромированную поверхность кухонного стола.

Женщина уже несколько лет работает в школе села Эшперов поваром. Она одна из тех, кто отвечает за то, чтобы дети получали на обед вкусные и полезные блюда.

- Столовая работает даже сейчас, когда на занятия приходят всего два класса. Им не готовят горячее питание, но ежедневно дают свежую выпечку и горячий напиток – компот или кисель. Со следующей недели к занятиям должны приступить также 5 и 9 классы. И тогда мы будем подавать полноценные горячие обеды, - уточняет Гульниза.

В школьном коридоре звенит звонок, оповещая всех об окончании очередного урока. Первыми в фойе столовой появляются первоклассники, которые дружной колонной направляются к раковинам и кранам. Ребятишки тщательно моют руки, затем сушат их под струями воздуха. Только после всех этих гигиенических процедур, они открывают двери столовой и направляются к уже накрытым столам.

Завуч по учебной части Эльмира Шекеева с удовлетворением наблюдает за действиями учеников и констатирует:

- Горячая вода - это особенно важно в период распространения коронавирусной инфекции. Мы всячески стараемся приучить детей к правилам гигиены, а сейчас у нас появилась возможность делать это с максимальным комфортом для учеников, - отмечает она.

Позже в коридоре появляются ученики выпускного класса. Они также как и первоклассники методично моют и сушат руки, прежде чем зайти в столовую.

- Конечно, все очень довольны тем, что появилась горячая вода. Это так здорово: мы учимся в сельской школе, а условия как в столице, - делится своим мнением одиннадцатиклассница Айгерим Султанова.

Также она считает, что внедрение "зеленых" технологий полезно в целом для всех жителей села Эшперов.

- Думаю, что это один из лучших способов развивать сельское сообщество, делать его более современным и прогрессивным. Очень здорово, что есть такие проекты, которые позволяют привносить инновации повсюду, - говорит школьница.