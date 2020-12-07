В новом здании президентского оркестра в Анкаре прошли первые концерты

Один из старейших оркестров в мире с почти двухвековой историей Президентский Симфонический Оркестр (ПСО) открыл свои двери с торжественным гала концертом в начале декабря. Новое здание Президентского симфонического оркестра также принесет новое вдохновение культуре и искусству Турции.

Турция одна из стран, где бьется сердце мирового искусства. Страна известна своей впечатляющей историей, городской красотой, динамичной атмосферой и уникальным расположением, которое объединяет два континента, и придает важное значение культуре и искусству.

3-декабря в столице Турции, в Анкаре состоялось открытие нового здания Президентского Симфоническего Оркестра (ПСО), основанная на фундаменте, построенного в 1826 году. В торжественном открытии приняли участие Президент Республики Турции Господин Реджеп Тайип Эрдоган и Министр Культуры и Туризма Господин Мехмет Нури Эрсой.

Новый комплекс включает в себя главный зал вместимостью 2023 человека, малый зал вместимостью 500 человек, а также открытые концертные площадки вместимостью до 10 тысяч человек и музей Президентского симфонического оркестра (ПСО).

На церемонии открытия, где тщательно соблюдались все меры безопасности, связанные с COVID-19, в особенности правила о социальной дистанции, приняли участие многие местные и зарубежные гости, артисты, журналисты, как почетные гости Министерства Культуры и Туризма Турции.

Центр культуры и искусства, где размещен "Большой зал", "Голубой зал" и "Исторический зал Президентского симфонического оркестра- ПСО", круглый год будет открыт для ценителей искусства со всего мира с множеством богатых произведений от классической музыки до традиционной музыки, от мировой музыки до популярной музыки.

ПСО в новом доме.

Имея репутацию среди самых престижных оркестров мира, флагманский оркестр Турции - Президентский симфонический оркестр был основан под названием Müzika-ı Hümayun с идеей создания западной группы в Стамбуле во время правления османского султана Махмута II в 1826 году. В 1924 году Müzika-ı Humayun был переведен в Анкару по просьбе Мустафы Кемаля Ататюрка, а в 1932 году он получил название Президентского филармонического оркестра, находившегося в ведении Министерства образования. Наконец в 1957 году оркестр стал филиалом Министерства культуры и туризма под названием Президентский симфонический оркестр.

Монументальный и вневременной архитектурный подход

Концертный зал Президентского симфонического оркестра ПСО, который является первым концертным залом в мире, открывшимся после концертного зала Elbphilharmonie в Гамбурге, строительство которого было завершено в 2017 году, принесет большой успех мировому музыкальному обществу благодаря своему архитектурному, художественному и социальному подходу. Здание представляет собой символическую архитектуру, которая не изнашивается со временем; дизайн, который может быть актуальным в течение определенного периода времени. Архитектурная форма, состоящая из двух непрозрачных стеклянных сфер с острым стеклянным треугольником между ними, расположенных посреди водоема, имеет монументальный и вневременной дизайн.

ПСО с новым лицом в новом доме

Новый дизайн логотипа, который ассоциируется с концепциями движения, гармонии, мастерства и дисциплины, был обогащен яркой цветовой палитрой и шрифтом, чтобы согласовать историческую миссию оркестра с его видением будущего. Логотип, выполнен с использованием медно/бронзово-желтого цвета.

Президентский симфонический оркестр (ПСО)

Президентский симфонический оркестр, одно из самых укоренившихся художественных институтов в мире, за свою почти 200-летнюю историю сохранил свою преемственность без каких-либо перерывов в своей художественной жизни. В ранние периоды оркестр назывался "Muzıka-i Hümayun", а Джузеппе Доницетти, который был приглашен в Стамбул из Австро-Венгерского Императорского дворца, был назначен дирижером оркестра и культура полифонической музыки вскоре была принята и закреплена.

Оркестр переехал в Анкару 27 апреля 1924 года по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, с совершенно новым пониманием, он стал новаторским художественным учреждением, работающим с целью поднять культуру и уровень искусства людей. Оркестр (Riyaseti Cumhur Philharmonic Orchestra) удостоенный своим названием Ататюрку был также первым музыкальным учреждением в истории республики.

Между 1934 и 1935 годами сначала Ахмед Аднан Сайгун, а затем известный немецкий композитор Пауль Хиндемит, были назначены для создания музыкальных программ в учебных заведениях. В этот период по предложению Пауля Хиндемита, немецкого дирижера, доктор Дж. Эрнст Преториус стал бессменным дирижером оркестра. После смерти Преториуса Хасан Ферит Алнар был назначен первым дирижером оркестра в 1946 году, а затем оркестром руководили многие известные дирижеры, в том числе Готтхольд Эфраим Лессинг.

Он работал со многими известными дирижерами, такими как Президентский симфонический оркестр, Луи Фремо, Лукас Фосс, Уолтерс Сасскинд, Иржи Белохлавек, Аарон Копленд, Жан Периссон, Владимир Федосеев, Гилберт Варга, Кристиан Ярви, Анатол Фистуллари, Герман Шерхен.

Оркестр Андре Наварра, Иегуди Менухин, Вильгельм Кемпфф, Хоакин Родриго, Альбрихт Майер, Жан Пьер Рампаль, Игорь Ойстрах, Леонид Коган, Рафаэль Валлфиш, Хагай Шахам, Трульс Морк, Виктор Пикайзен, Джулиан Рахлин, Поль Тортелье, Сарар, Пьер, гостями были известные солисты международного уровня, такие как Александр Рудин, Максим Венгеров, Вадим Репин, Анджела Георгиу, Хосе Каррерас.

Культурные деятели из Турецкой Республики; постоянными солистами оркестра стали Суна Кан, Айла Эрдуран, Айшегюль Сарыджа, Идил Бирет, Гюлай Угурата, Гюльсин Онай, Верда Эрман и Хусейн Сермет. Она выступала с концертами со многими ценными турецкими солистами, такими как Айхан Баран, Рушен Гюнеш, Гюльшен Тату, Гюхер-Сюхер Пекинель, Ферхан-Ферзан Ондер, Фазил Сай, Мухиттин Дюрруоглу.

Среди постоянных турецких дирижеров оркестра - Хикмет Шимшек (1959), Гюрер Айкал (1988), Ренгим Гёкмен (2007), Эрол Эрдинч (2011), Сельман Ада (2014), Ренгим Гёкмен (2015). Кан Делиорман - бессменный дирижер оркестра с концертного сезона 2020-2021 годов.

Здание Президентского симфонического оркестра - История

Концертный зал Президентского симфонического оркестра был спроектирован как концертный зал на 800 мест в Анкаре, где Президентский симфонический оркестр выступал и репетировал. Расположенное на историческом бульваре Талатпаша в Улусе Анкары и построенное как выставочный дом в 1958 году здание было передано оркестру в 1961 году и преобразовано в концертный зал архитекторами Эртугрулом Озакдемиром и Феридуном Хелваджиоглу в 1962 году. Снаружи здания, в котором есть архитектурные особенности того периода, когда он был построен, использовался серый, красный, травертин, цвета слоновой кости и этим он напоминает оперную сцену Анкары.

В 1992 году был проведен архитектурный тендер "Концертный зал Президентского симфонического оркестра и здания хора". Комиссия тендера под председательством Догана Текели выбрала проект Uygur Architecture первым среди 46 проектов, подавших заявку. Фойе верхнего этажа здания, которое было спроектировано как цокольный этаж, было реконструировано в 1990-х годах. Здание, которое было отреставрировано в 2001 году и опустело в 2007 году, было вновь открыто в концертном сезоне 2008-2009 годов после реконструкции. В рамках проекта по благоустройству были обновлены все помещения, кроме артистической закулисной площадки; улучшено акустическое качество. В фойе здания находится рельеф Ататюрка, подписанный скульптором Толгой Кыналы и скульптура под названием "Летающие ноты" скульптора Эшбера Караялчина в палисаднике.

Орган в концертнем зале Президентского симфонического оркестра - исторический церковный орган, подаренный оркестру в 1965 году. Орган с 5 тысячами трубок, подаренный бизнесменом Эдмоном Жиро из Измира был отремонтирован и восстановлен в 2006 году после разрушений в 1990-х годах.

О Турции

Расположенная в Средиземном море и соединяющая континенты Азии и Европы, разделенные знаменитым проливом Босфор - Турция является уникальным местом, которое в прошлом году посетило более 50 миллионов туристов. Страна, которая всегда была центром культурного взаимодействия, сегодня вдохновляет посетителей своей историей, природой и гастрономией, которые отражают разнообразие цивилизаций на протяжении веков. Расположенная на перекрестке культур, Турция отличается особым пониманием искусства и моды, которое представляет собой синтез традиций и современности, а ее чрезвычайно динамичная торговая и развлекательная жизнь также привлекает посетителей со всего мира. Турция реализовала "Программу безопасного туризма" на туристический сезон 2020 года. Программа, которая была быстро принята ключевыми игроками в отрасли, определяет ряд мер, которые должны быть предприняты в широком спектре, включая предприятия по производству продуктов питания и напитков, транспорт и размещение, для обеспечения здоровья и благополучия учреждения. персонала и гостей, как местных, так и иностранных.