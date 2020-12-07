Дело "Вечерки". Право на судебную защиту не подлежит ограничению

3 и 4 декабря 2020 года в 24.kg и kaktus.media были опубликованы статьи, где авторы упрекают суды в волоките по делам "Вечерки", а органы юстиции в незаконном затягивании перерегистрации учредительных документов ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон".

Вся информация основывается на выводах юристов правовой клиники "Адилет".

В связи с чем сторона Александра Рябушкина сообщает, что:

"В настоящее время идут судебные споры между Рябушкиным А.А., Рябушкиной Г.А. и Ким А.А., Власенко А.А. касательно долей в уставном капитале ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон".

Ким А.А. и Власенко А.А. обратились в Первомайский суд г. Бишкек с заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся и новым обстоятельствам ряда судебных актов, принятых в период 2014-2015 года в пользу Рябушкина А.А. и Рябушкиной Г.А. Первомайский суд г. Бишкек, Бишкекский городской суд удовлетворяют заявления Ким А.А. и Власенко А.А о пересмотре дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам, однако, в кассационном порядке дела еще не пересмотрены.

В соответствии с ч.5 ст.20 Конституции Кыргызской Республики не подлежит никакому ограничению установленное Конституцией право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом.

Гарантированное Конституцией Кыргызской Республики право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом находится в системной связи с правом на судебную защиту и, является гарантом всех остальных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем нужно отметить, что рассмотрение нижестоящими инстанциями заявлений Ким А.А. и Власенко А.А о пересмотре дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам имело место в период, когда одна сторона спора Рябушкин А.А. находился в СИЗО и был полностью ограничен в своих конституционных и гражданских правах на судебную защиту и обжалование судебных актов.

Указанное обстоятельство никак не комментируется и не отмечается юристами клиники "Адилет", одной из крупнейших правозащитных организаций Кыргызстана.

Согласно Конституции Кыргызской Республики никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В связи с чем Рябушкин А.А. как и другие граждане Кыргызской Республики будет использовать гарантированное Конституцией КР право на судебную защиту и на пересмотр судебных актов в кассационном порядке.

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