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В Бишкеке пройдет спектакль по мотивам произведений Чингиза Айтматова

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- Екатерина Улитина
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12 декабря в 18.00,​ в Венской кофейне состоится музыкальный моноспектакль "Почему не остаются следы?. "

В день рождения великого писателя Чингиза Айтматова в формате музыкального моноспектакля авторы расскажут о героях Чингиза Айтматова: историю Джамили из "Джамили", историю Алтынай из "Первого учителя", Толгонай из "Материнского поля". Эти образы интересны сами по себе, в них заложены культура и этика кыргызских женщин. Три образа, три характера, три героини и вселенское понимание мира, людей, жизни словами Чингиза Айтматова прозвучат в новой интерпретации.

Спектакль исполняют:

Галина Кетова - Заслуженная артистка КР Толгонай Осмонова - Отличник культуры КР музыкант-мультиинструменталист.

После спектакля пройдет вечер импровизаций. Любой желающий сможет принять участие в театральной импровизации по произведениям Чингиза Айтматова

От заведения каждому гостю фирменный напиток.


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URL: https://www.vb.kg/394889
Теги:
театр, Бишкек, Чингиз Айтматов
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