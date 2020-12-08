Опрос "Кыргыз Элим": более 62% участников поддерживают Садыра Жапарова

До выборов президента Кыргызстана остается чуть больше месяца. На пост главы государства претендуют 20 человек. Портал "Кыргыз Элим" с 30 ноября по 7 декабря провел опрос среди своих читателей с целью выяснить, за кого из кандидатов они бы проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье. Безусловным лидером голосования стал Садыр Жапаров – в его пользу высказались более 62% участников опроса.

Ответ "Не пойду голосовать" оказался на втором месте по популярности – 14,9%. Ещё 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за "другого кандидата", а 4,5% участников опроса собираются голосовать против всех.

Среди остальных кандидатов в президенты наиболее популярными оказались Адахан Мадумаров (3%), Абдиль Сегизбаев (2,7%) и Клара Сооронкулова (2,4%). Остальные претенденты набрали меньше 1,5% голосов.

В опросе приняли участие 638 человек.