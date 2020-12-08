Кыргызстанец стал призером московской "Романсиады"

В Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся финал XXIV Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада". Кыргызстан в финале представил 21-летний студент Кыргызской Национальной Консерватории имени К. Молдобасанова Исламбек Кемелов.

"Романсиада" – самый масштабный и авторитетный конкурс русского романса. И за свою 24-летнюю историю стал широким культурным движением, отметили в фонде "Русский мир", при поддержке которого, а также московского "Дома романса" и благотворительного фонда сохранения искусства русского романса "Романсиада" организуется это ежегодное творческое состязание. Как подчеркнуто, уникальный проект, аналогов которому нет в мире, реализуется под патронажем ЮНЕСКО.

По итогам отборочных этапов нынешнего конкурса в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Концерт финалистов традиционно вела руководитель "Романсиады", заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская. Выступления участников оценивало представительное жюри, но возможность выбрать понравившегося им кандидата имели и зрители, следившие за трансляцией конкурса на YouTube.

Приз зрительских симпатий и достался Исламбеку Кемелову, который является также одним из победителей "Среднеазиатской Романсиады" в Бишкеке.

Молодые таланты из Кыргызстана не впервые участвуют и завоевывают награды в "Романсиаде". В минувшем году таковыми стали студент Кыргызской Национальной Консерватории имени К. Молдобасанова Жанарбай уулу Миран и студент Российской академии музыки имени Гнесиных Тимур Кожобеков.

Итогом годового цикла "Романсиады" становится Международный День русского романса, отмечаемый ежегодно, начиная с 2013 года, в первую субботу февраля в Государственном Кремлевском дворце. В феврале 2020-го на этом музыкальном празднике Жанарбай уулу Мирлан исполнил песню "Что вы головы повесили, соколики" автора многих популярных романсов Владимира Бакалейникова. А Тимур Кожобеков, вышедший на сцену в военной гимнастерке времен Великой Отечественной войны, - положенное на музыку знаменитое стихотворение Константина Симонова "Жди меня".