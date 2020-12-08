Россия откроет рынок госзакупок для стран ЕАЭС

Государства Евразийского экономического союза – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан - смогут участвовать в российских госзакупках. Такую возможность открывают решения, принятые на недавнем заседании Евразийского Межправсовета, считает председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Это заседание, напомним, прошло 4 декабря в формате видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем принял исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Комментируя журналистам итоги заседания, Михаил Мясникович отметил, что на нем речь шла, в частности, о качестве производимых в странах ЕАЭС продовольственных товарах, о регулировании госзакупок. В первом случае уже дорабатывается технический регламент, регламентирующий контроль за остатками антибиотиков и других ветеринарных препаратов, как в сырье, так и в готовой продукции, которая поступает на прилавки магазинов. Во втором случае принято принципиальное окончательное решение, которым регламентируется доступ товаров всех стран Евразийского экономического союза к государственным и муниципальным закупкам, которые осуществляются в государствах Союза.

"Это, безусловно, очень хороший шаг, которого ждали многие товаропроизводители, бизнес-сообщество…серьезный шаг на укрепление интеграции, когда стороны слышат и понимают друг друга, - подчеркнул Михаил Мясникович. - И в этой ситуации дополнительно открывают рынки для товаров из стран-партнеров…Безусловно, самый большой рынок - это Российская Федерация. В своем выступлении председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин еще раз подчеркнул заинтересованность в том, чтобы российский рынок госзакупок открылся для товаров из других стран, естественно при соблюдении соответствующих условий. Утвержден список, он составляет фактически основной перечень товаров, которые попадают в госзакупки".

Рассматривалась Межправсоветом и тема изъятий и ограничений. "Сегодня существует 35 ограничений. Мы подготовили список из 12 изъятий и ограничений, которые планируем урегулировать за два года. Мы договорились, во-первых, что утверждается этот перечень, и во-вторых, этот перечень остается открытый, он будет пополняться, а Комиссия будет отчитываться по данному вопросу во втором квартале 2021 года на заседании Межправсовета", - сообщил глава Коллегии ЕЭК.

Комментируя в целом итоги заседания Межправсовета ЕАЭС, Мясникович заявил: "Разговор состоялся очень открытый, доброжелательный, было желание найти компромиссы по несогласованным вопросом. В этом и заключается ценность сегодняшнего заседания - все были настроены по-деловому и добились ожидаемых результатов".

"В повестке дня было девять вопросов, - продолжил председатель Коллегии ЕЭК. - Я хотел бы отметить, что это был очень конструктивный разговор, разговор единомышленников. Даже принципиальные разногласия, которые высказывали стороны, были попыткой найти компромисс, для того чтобы наша интеграция двигалась дальше, углублялась, чтобы стороны слышали и понимали те уступки и компромиссы, на которые идут партнеры по Союзу".

Ключевым из обсуждавшихся вопросов стал проект Стратегических направлений развития интеграции до 2025 года.

"Документ имеет высокую степень готовности. Остался один вопрос, который касается формирования общего рынка газа", - проинформировал Мясникович.

Также главы правительств рассмотрели вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Комиссии от Кыргызской Республики.

Следующее заседание Межправсовета состоится в первом квартале 2021 года в Алматы.