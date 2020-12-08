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По Кыргызстану 289 детских садов работают оффлайн. Когда откроют все ДОО?

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане в реальном режиме работают 289 дошкольных образовательных организаций. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга министерства образования и науки КР.

В ведомстве напомнили, что детские сады могут открываться и работать в оффлайн режиме при наличии разрешительных документов от местных органов власти и санэпиднадзора.

Ранее руководителям всех органов образования, а также директорам всех типов и форм собственности дошкольных образовательных организаций было поручено возобновить работу дошкольных образовательных организаций по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными ЦГСЭН.

При этом органы местного самоуправления и территориальные Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора не дают разрешения на возобновление деятельности дошкольных образовательных организаций исходя из большого риска заражения и распространения COVID-19 среди населения.

"Министерство образования предложило начать работу всем детским садам при наличии разрешительных документов от органов местных властей и территориальных ЦГСЭН. Нужно исходить от ситуации - работать в удобном для детей, родителей и сотрудников режиме, онлайн, либо кратковременные рабочие группы по 3 часа. Мы же дальше будем проводить мониторинг, где главным критерием является здоровье наших детей", - сказал начальник Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

По его данным, на сегодня в Кыргызстане всего 289 ДОО работают в реальном времени, из 137 государственных. В частности, по Бишкеку - 53 частные, 2 ведомственных ДОО.


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URL: https://www.vb.kg/394927
Теги:
дети, детский сад, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Министерство образования
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