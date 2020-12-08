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Ученый, которого уличили в блефе и участник митингов - назначения в мэрии

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- Екатерина Улитина
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В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. И.о. мэра Балбак Тулобаев представил новых сотрудников в ходе рабочего совещания в мэрии.

Абдес Анарбеков - руководитель аппарата мэрии. С 2017 года работал заведующим организационным отделом мэрии.

Мырза-Айым Камчибекова - заведующая юридическим отделом центрального аппарата мэрии г.Бишкек.

Асхат Осмонов - советник и.о. мэра. Стал известен как активный член партии "Чон-Казат". Заявил, что за активное участие в митингах Садыр Жапаров пообещал ему высокую должность. В октябре претендовал на пост мэра столицы, но потом отказался от этой идеи.

Нурлан Наматов - Начальник МП "Бишкекский санитарный полигон". Он является профессором, экспертом по религиозному экстремизму. В 2018 году журналисты уличили его в том, что он построил себе имидж ученого с мировым именем на блефе.

Тынчтык Медербеков - заместитель начальника МП "Бишкекский санитарный полигон". В открытых источников указано, что он является директором строительной компании "Масштаб Нур" и спортивного клуба "Кожомкул".

Адилет Курпердиев - директор МП "Бишкекпекарня" . О нем нет данных в открытых источниках.

Бакай Турдугулов - временно исполняющий обязанности начальника Управления земельными ресурсами (УЗР). Ранее возглавлял юридический отдел в УЗР.

Азамат Сагындык уулу - вице-мэр по земельной политике, строительству и архитектуре. Ранее работал начальником УЗР.


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URL: https://www.vb.kg/394929
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек, Кыргызстан
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