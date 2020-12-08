Сурабалдиева встретилась с пострадавшими в событиях 5-6 октября в Бишкеке

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева провела встречу с гражданами, пострадавшими в событиях 5-6 октября в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи пострадавшие граждане рассказали о состоянии здоровья, имеющихся вопросах по дальнейшему лечению и реабилитации, о проблемах социально-экономического характера.

"Ими была отмечена необходимость оказания государственной поддержки по лечению в медицинских учреждениях и решении ряда вопросов социального характера", - информируют в кабмине.

В свою очередь, вице-премьер-министр заявила, что по указанным вопросам будут даны поручения по их дальнейшей проработке и решению.

"Мы закрепим за каждым пострадавшим лицом определенные лечебные учреждения, которые будут наблюдать за состоянием здоровья и оказывать медицинскую помощь. Правительство со своей стороны будет держать на контроле все имеющиеся вопросы", - сказала Эльвира Сурабалдиева.