ЦИК готовится к референдуму? Объявлен тендер на печатную продукцию

Центральная избирательная комиссия объявила тендер на закупку услуг по изготовлению печатной продукции. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Объявление было размещено вечером 7 декабря, крайний срок подачи заявок на участие - 9 декабря. В объявлении указано, что случаем применения метода прямого заключения договора является проведение досрочные выборы и референдум.

Так, ЦИК планирует напечатать 3 тысячи экземпляров Конституционного закона "о референдуме", памятки для чиновников, учебное пособие по эксплуатации АСУ, плакаты и информационные брошюры.

В общей сложности планируется потратить 3,1 млн сомов.

Отметим, досрочные выборы президента КР назначены на 10 января, а вот дата референдума пока официально не назначена. Хотя планируется провести его в один день с выборами главы государства.