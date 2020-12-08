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ЦИК готовится к референдуму? Объявлен тендер на печатную продукцию

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- Екатерина Улитина
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Центральная избирательная комиссия объявила тендер на закупку услуг по изготовлению печатной продукции. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Объявление было размещено вечером 7 декабря, крайний срок подачи заявок на участие - 9 декабря. В объявлении указано, что случаем применения метода прямого заключения договора является проведение досрочные выборы и референдум.

Так, ЦИК планирует напечатать 3 тысячи экземпляров Конституционного закона "о референдуме", памятки для чиновников, учебное пособие по эксплуатации АСУ, плакаты и информационные брошюры.

В общей сложности планируется потратить 3,1 млн сомов.

Отметим, досрочные выборы президента КР назначены на 10 января, а вот дата референдума пока официально не назначена. Хотя планируется провести его в один день с выборами главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/394936
Теги:
госзакупки, Кыргызстан, ЦИК
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