Вузы Кыргызстана расширят связи с университетами стран СНГ

Развитие обмена опытом между вузовскими сообществами стран СНГ, разработка и реализация совместных инновационных проектов – эти темы стали ключевыми на Форуме ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов государств Содружества. Он состоялся в онлайн-режиме, участие в нем приняли и коллеги из Кыргызстана.

Весь форум прошел под знаком отмечаемого в следующем году 30-летия СНГ. Среди участников были председатель Координационного совета Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов государств СНГ, президент РГГУ, член-корреспондент РАН Ефим Пивовар, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель главы федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолий Иксанов, руководители ведущих вузов стран Содружества, в том числе ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Владимир Нифадьев, представители Исполкома СНГ, обеих палат российского парламента, Министерства науки и высшего образования РФ и другие.

Организаторами форума выступили Российский государственный гуманитарный университет, Институт постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ, Российское общество историков-архивистов при поддержке Российского фонда мира.

Открывая форум, Ефим Пивовар проинформировал о результатах и перспективах деятельности Координационного совета данного форума. Последующие панельные обсуждения были посвящены таким темам, как "Цифровые технологии в гуманитарном образовании и их роль в интеграционном взаимодействии стран СНГ в контексте борьбы с COVID-19 и противостояния другим современным вызовам", "Гуманитарное образование и укрепление культурно-гуманитарных связей на пространстве Содружества", "Научное сотрудничество вузов стран СНГ: состояние и перспективы".

В частности, ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Канат Садыков рассказал о сотрудничестве данного вуза с университетами Казахстана, России и Таджикистана. А декан гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского университета Амангельды Бекбалаев – о развитии образования в КРСУ.

По итогам заседания принят меморандум, который определяет направления дальнейшей работы консорциума вузов гуманитарного профиля и его Координационного совета, сообщили в РГГУ.