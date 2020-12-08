Окружение Атамбаева хочет сделать "крайним" Илмиянова?

Во главе коррупционных схем в Налоговой и Таможенной службах в 2016-2017 годы стоял советник президента Икрамжан Илмиянов. Об этом в интервью "Азаттыку" заявил экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

По его словам, в отношении Илмиянова по факту коррупции было заведено уголовное дело, однако советник президента был привлечен к ответственности по более легкой статье.

При этом бывший глава ГКНБ так и не рассказал, знал ли он в те годы об этих "преступлениях" Илмиянова. А если и знал, то почему не принимал меры? Возможно, скоро мы получим ответ на этот вопрос, аналогичный заявлению сына Атамбаева Сейтека Атамбаева. Последний, напомним, летом этого года в интервью СМИ заявил, что любимым "сыном" Алмазбека Атамбаева считался бывший руководитель аппарата президента, его водитель Икрамжан Илмиянов.

"Страной правили водители и телохранители", - сказал он.

В любом случае теперь свои слова Сегизбаев должен подкрепить фактами, так как им было озвучено серьезное обвинение в адрес Илмиянова. А это значит не исключено, что в самое ближайшее время в отношении бывшего советника могут возбудить уголовное дело либо он по примеру Матраимова просто выплатит ущерб.

С другой стороны, если учесть, что уже второй человек из окружения Атамбаева обвиняет Илмиянова в коррупции, то сам собой напрашивается вопрос. Почему бывший президент решил "слить" своего бывшего водителя, а позже и советника? Возможно, это только стратегический ход, так сказать, найти "крайнего".

Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор предыдущей инстанции по делу Икрамжана Илмиянова, бывшего соратника бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

В дело, как уточняется, были внесены по итогам заседания незначительные редакционные изменения.

Икрамжан Илмиянов в 2019 году приговором Октябрьского райсуда осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества по части 3 статьи 204 (Мошенничество в особо крупном размере). Суд также обязал его выплатить штраф в размере 160 тысяч сомов.

В июле этого года экс-советник Икрамжан Илмиянов был переведен в колонию-поселение.