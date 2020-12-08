Великобритания начала массовое применение вакцины от COVID-19

Вакцину от COVID-19 первой ввели в университетской больнице Ковентри 90-летней Маргарет Кинан.

В Великобритании впервые использовали вакцину против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) BioNTech/Pfizer.

Вакцина разработана немецко-американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с биотехнологической BioNTech, одним из основателей которой является турецкий ученый Угур Шахин.

Как сообщает Sky News, в 09.31 по местному времени вакцину от COVID-19 ввели в университетской больнице Ковентри в Великобритании Маргарет Кинан.

Так, 90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила прививку от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech.

Женщина призвала всех пройти вакцинацию: "Для меня большая честь быть первой. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Я смогу провести Рождество с семьей и друзьями, после того как большую часть года осталась одна", - отметила Кинан.

Вакцина BioNTech/Pfizer распределена в более чем 50 центрах по всей стране. В первую очередь будут прививать жильцов и работников домов престарелых, лиц старше 80 лет и медиков.