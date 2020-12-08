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ЦИК: Тендер объявлен исключительно для выборов президента

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- Бакыт Басарбек
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В Центральной избирательной комиссии опровергли информацию по поводу закупки печатной продукции для проведения референдума. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ЦИК КР.

"ЦИК объявила тендер на закупку типографических услуг по изготовлению печатной продукции, куда входят брошюры, плакаты, памятки, руководства для эксплуатации оборудования и различная информационно-рекламная продукция, именно для досрочных выборов президента КР. На сайте закупок есть вся дополнительная информация", - пояснили в госоргане.

Напомним, досрочные выборы президента КР назначены на 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/394945
Теги:
выборы, госзакупки, президент, Кыргызстан, ЦИК
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