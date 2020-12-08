Открывается большая выставка в честь юбилеев Раззакова и Дома-музея Фрунзе

В Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе в среду, 9 декабря, открывается выставка фотографий и других документов, посвященная юбилею Исхака Раззакова, который в 1945-1950 годах возглавлял Правительство Киргизской ССР, а в 1950-1961 годах был самым главным человеком в республике – первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG рассказал директор Кыргызского государственного мемориального дома-музея Михаила Фрунзе Бакытбек Бакчиев.

Выставка "Исхак Раззаков – гордость кыргызского народа" посвящена 110-летию выдающегося руководителя советской эпохи Исхака Раззакова и 95-летнему юбилею Дома-музея Михаила Фрунзе. Музей особенно успешно работал в годы руководства Раззаковым Кыргызстаном,

На выставке представлены редкие фотографии рабочих будней и торжественных моментов, ранее не известные широкой публике, плюс копии важных архивных документов из Центрального государственного архива общественно-политической документации КР.

Среди фотографий – снимки о торжественной (с щедрыми напитками) встрече кыргызстанцами во главе с Раззаковым в конце 40-х годов маршала Буденного, который тогда возглавлял коневодство в СССР. Есть и снимок с церемонии возложения Раззаковым и другими кыргызстанцами большого венка к гробу генералиссимуса Сталина в марте 1953-го.

А в еще одном хранилище, Центральном госархиве КР, хранится датированный 9 декабря 1925 года документ с подписью председателя Исполкома Советов Киргизской автономной области РСФСР Абдукадыра Уразбекова – об организации в городе Пишпеке музея и о необходимости бронировки помещения для этой цели в бывшем доме родителей Михаила Фрунзе.

- Это – важнейший документ в истории музейного дела в Кыргызстане, - подчеркнул Бакытбек Бакчиев.