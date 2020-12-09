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В октябре с Кара-Кече незаконно вывезли уголь на миллион сомов

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- Екатерина Улитина
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С месторождения Кара-Кече незаконно вывели уголь на сумму 1 млн сомов. Об этом VB.KG сообщили в УВД Нарынской области.

Утром 6 октября, после захвата Белого дома в Бишкеке, на месторождении появились около ста человек и потребовали освободить кресло директора, ссылаясь на требование главного инженера. Камеры наблюдения зафиксировали, что в эти дни неизвестные лица с шахты незаконно вывозили уголь на большегрузных автомобилях. Установлено, что ущерб ГП "Кыргыз Комур" составил 1 млн сомов.

Всего в органах милиции зафиксировано 25 жалоб от ГП "Кыргыз Комур". В настоящее время проводятся следственные мероприятия, уже востановлено 700 тысяч сомов от причиненного ущерба. По 19 фактам установлены подозреваемые, ведется расслдование.


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URL: https://www.vb.kg/394953
Теги:
Кара-Кече, уголь, Кыргызстан, уголовное дело
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