В октябре с Кара-Кече незаконно вывезли уголь на миллион сомов

С месторождения Кара-Кече незаконно вывели уголь на сумму 1 млн сомов. Об этом VB.KG сообщили в УВД Нарынской области.

Утром 6 октября, после захвата Белого дома в Бишкеке, на месторождении появились около ста человек и потребовали освободить кресло директора, ссылаясь на требование главного инженера. Камеры наблюдения зафиксировали, что в эти дни неизвестные лица с шахты незаконно вывозили уголь на большегрузных автомобилях. Установлено, что ущерб ГП "Кыргыз Комур" составил 1 млн сомов.

Всего в органах милиции зафиксировано 25 жалоб от ГП "Кыргыз Комур". В настоящее время проводятся следственные мероприятия, уже востановлено 700 тысяч сомов от причиненного ущерба. По 19 фактам установлены подозреваемые, ведется расслдование.