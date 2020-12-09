Закон о референдуме. Для депутатов ЖК хотят устроить "коридор позора"

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша прошел митинг против референдума. Протестующие скандировали "Депутаты кетсин", заявляя, что нужно менять не Конституцию, а нынешний созыв парламента. Всего собралось порядка 10 человек, среди них известные правозащитницы Динара Ошурахунова и Рита Карасартова.

По словам митингующих, завтра в 9.00 часов они намерены выйти на акцию протеста повторно и организовать для депутатов "коридор позора".

"Если понадобится выйдем и завтра, и в следующие среду, четверг - когда идут пленарные заседания Жогорку Кенеша. Будем митинговать, чтобы не приняли закон о референдуме во втором и третьем чтениях", - отметили собравшиеся.

Напомним, сегодня большинством голосов депутаты ЖК приняли в первом чтении законопроект о референдуме. Если его одобрят в трех чтениях, то 10 января в Кыргызстане состоится референдум. Кыргызстанцы должны будут выбрать какую форму правления они предпочитают - президентскую или парламентскую.