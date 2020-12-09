Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

Закон о референдуме. Для депутатов ЖК хотят устроить "коридор позора"

210  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша прошел митинг против референдума. Протестующие скандировали "Депутаты кетсин", заявляя, что нужно менять не Конституцию, а нынешний созыв парламента. Всего собралось порядка 10 человек, среди них известные правозащитницы Динара Ошурахунова и Рита Карасартова.

По словам митингующих, завтра в 9.00 часов они намерены выйти на акцию протеста повторно и организовать для депутатов "коридор позора".

"Если понадобится выйдем и завтра, и в следующие среду, четверг - когда идут пленарные заседания Жогорку Кенеша. Будем митинговать, чтобы не приняли закон о референдуме во втором и третьем чтениях", - отметили собравшиеся.

Напомним, сегодня большинством голосов депутаты ЖК приняли в первом чтении законопроект о референдуме. Если его одобрят в трех чтениях, то 10 января в Кыргызстане состоится референдум. Кыргызстанцы должны будут выбрать какую форму правления они предпочитают - президентскую или парламентскую.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394964
Теги:
митинг, референдум, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Рита Карасартова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  