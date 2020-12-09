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Кандидаты в президенты просят ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова

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- Бакыт Басарбек
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Кандидаты в президенты Адахан Мадумаров и Канат Исаев сегодня на пресс-конференции заявили, что Садыр Жапаров не может баллотироваться в президенты.

По словам Исаева, Конституция запрещает и. о. главы государства участвовать в выборах.

"Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в различные органы, уже создает неравные условия для других кандидатов. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова", - заявил Канат Исаев.

В свою очередь Адахан Мадумаров добавил, что обращение от общественных деятелей и кандидатов в Центризбирком уже поступило.


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URL: https://www.vb.kg/394965
Теги:
Адахан Мадумаров, Канат Исаев, Садыр Жапаров, выборы, Кыргызстан
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